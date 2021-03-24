В центре Москвы на проезжей части просел асфальт

На проезжей части Поварской улицы в центре столицы произошло проседание асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В районе д. 5 по ул. Поварская в направлении ул. Новый Арбат произошло проседание асфальта", - сообщается в Telegram-канале департамента.

Площадь провала составила около метра. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают городские службы. Автомобилистов просят объезжать Поварскую улицу, чтобы не застрять в пробке. Движение транспорта от Новинского бульвара в сторону Нового Арбата сильно затруднено.

Общая загрузка дорог оценивается в 6 баллов. К 18:00 трафик может вырасти до 8 баллов.

Кстати

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