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24.03.2021 16:33
Рубрика: Происшествия

В центре Москвы на проезжей части просел асфальт

Текст: Ирина Огилько

На проезжей части Поварской улицы в центре столицы произошло проседание асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В районе д. 5 по ул. Поварская в направлении ул. Новый Арбат произошло проседание асфальта", - сообщается в Telegram-канале департамента.

Площадь провала составила около метра. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают городские службы. Автомобилистов просят объезжать Поварскую улицу, чтобы не застрять в пробке. Движение транспорта от Новинского бульвара в сторону Нового Арбата сильно затруднено.

Общая загрузка дорог оценивается в 6 баллов. К 18:00 трафик может вырасти до 8 баллов.

Кстати

Если вы заметили ямы или провал асфальта на дороге в столице, сообщите об этом на портал gorod.mos.ru. Ремонтные бригады приедут и залатают ямы. От поступления и регистрации заявки на сайте до ремонта пройти должно не более суток.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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