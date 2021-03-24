В Липецке прокурор потребовал привести городские дороги в порядок

Прокурор Правобережного района Липецка потребовал привести улицы центральной части города в нормативное состояние.

Надзорный орган, проверивший после многочисленных обращений горожан, как управление благоустройства областного центра соблюдает законодательство о безопасности дорожного движения, установил, что покрытие дорог на центральных улицах города, в том числе Плеханова и Интернациональной, имеет многочисленные дефекты.

- Они препятствуют движению транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью, - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки в адрес директора муниципального бюджетного учреждения "Управление благоустройства г. Липецка" внесено представление. Устранение нарушений прокуратура взяла под контроль.