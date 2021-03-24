В Московском зоопарке белоголовый сип умер из-за проглоченной перчатки

Белоголовый сип из Московского зоопарка умер из-за посетителя, который дразнил птицу перчаткой.

Сипу было 27 лет, а живут птицы до 40, сообщили в пресс-службе зоопарка. Внезапно киперы заметили, что сип стал менее активным, чем обычно. Его на руках отнесли к ветеринарам.

Специалисты поняли, что в кишечник попала перчатка - птица проглотила ее. Бригада врачей и зоологов сутки боролась за жизнь сипа, но он скончался.

"В нашей истории это первый случай, когда сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего", - заявили в зоопарке.