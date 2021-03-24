В Москве спасли провалившегося под лед лыжника

На юге Москвы спасли провалившегося под лед лыжника. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ.

По сообщению пресс-службы, на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступила информация о человеке в воде в районе Коломенской наережной, д.8. К месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей. В 150 метрах от берега находился мужчина. Его подняли с поверхности воды на борт СВП "Славир-9". Мужчина был в одежде, с лыжами. На место вызвали бригаду скорой помощи. На поисково-спасательной станции его обогрели и напоили чаем. От госпитализации он отказался, вместе с прибывшими родственниками отправлен домой.

Место происшествия расположено в 3,7 км от поисково-спасательной станции, вне зоны ответственности ГКУ "МГПСС".