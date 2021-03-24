Житель Твери не пришел за выигранными 335 миллионами рублей

Житель Твери три месяца назад выиграл в лотерею 335 миллионов рублей, но за получением выигрыша до сих пор не обратился.

Как рассказали РИА Новости в "Столото", известно лишь, что билет был приобретен за 200 рублей в отделении "Почты России" на улице Фрунзе в Твери.

"Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года", - сообщили в компании - распространителе государственных лотерей.

На сайте разъясняется, что обратиться за выигрышем можно в течение шести месяцев со дня опубликования в СМИ результатов соответствующего тиража. Документы на безналичное перечисление выигрышей номиналом более одного миллиона рублей по всем видам билетов оформляются только при личном визите в центральный офис компании.