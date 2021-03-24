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24.03.2021 13:44
Рубрика: Общество

Хуснуллин: Техзадания на космодром Восточный будут пересмотрены

Текст: Александр Проценко
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил пересмотреть технические задания на космодром Восточный в Амурской области, заявил он журналистам. Но сначала зампред правительства посетил космодром и осмотрел строительство стартового комплекса "Ангара".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено

Как известно, Указ о строительстве космодрома Восточный был подписан президентом в 2007 году. В 2012 году здесь начались непосредственные работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз", а в 2016 году был проведен первый старт этого носителя. В 2019 году на Восточном началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".

Теперь этот комплекс должен будет стать дешевле. По словам вице-премьера, проектно-сметная документация Восточного "точно будет корректироваться", поскольку в прошлом году было много законодательных изменений, которые позволяют упростить и удешевить строительство.

"Из ключевых решений сегодняшнего дня - я попросил пересмотреть еще раз технические задания с точки зрения удешевления проекта и его упрощения без потери качества и без потери в сроках", - рассказал Марат Хуснуллин.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный

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