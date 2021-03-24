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24.03.2021 13:38
Рубрика: Происшествия

Две жительницы Перми грабили пенсионеров под видом газовой службы

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сотрудники полиции задержали в Перми двух женщин, которых подозревают в совершении серии краж.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленницы выясняли, в каких квартирах проживают пожилые люди, после чего они навещали пенсионеров под видом сотрудниц газовой службы. Одна из женщин под предлогом проверки газовой плиты уводила хозяина квартиры на кухню и отвлекала его внимание, а ее подельница в этот момент искала в квартире денежные средства и похищала их.

Всего злоумышленницам, по версии следствия, удалось совершить пять подобных краж в Дзержинском и Индустриальном районах Перми. Ущерб от противоправной деятельности составил 420 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3, статьи № 158 УК РФ "Кража". В настоящее время обе женщины взяты под стражу и помещены в изолятор временного содержания.

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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