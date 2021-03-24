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24.03.2021 14:29

Глава Прикамья поручил усилить контроль за выбросами в атмосферу

В Пермском крае выстраивается многоуровневая система по мониторингу за воздействием на окружающую среду.
Пермский край является промышленным регионом, поэтому контроль за состоянием атмосферного воздуха крайне важен. Фото: Администрация губернатора Пермского края Пермский край является промышленным регионом, поэтому контроль за состоянием атмосферного воздуха крайне важен. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Пермский край является промышленным регионом, поэтому контроль за состоянием атмосферного воздуха крайне важен. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин провел совещание по вопросам регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В нем приняли участие представители краевых Минприроды, Минпромторга, Инспекции по экологии и природопользованию, представители федеральных надзорных ведомств.

Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край является промышленным регионом, поэтому контроль за состоянием атмосферного воздуха крайне важен.

- Здесь важно взаимодействие между ведомствами, в том числе, с федеральными, в сфере контроля за состоянием воздуха, - подчеркнул глава региона.

Согласно информации государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края за последние пять лет в Прикамье не было больших изменений при выбросах в атмосферу.

- Наши предприятия выбрасывают в четыре раза меньше предельной расчетной массы допустимых выбросов. По сравнению с соседними регионами это гораздо меньше. Ситуация связана организацией производства в Прикамье. 80 процентов выбросов происходит от предприятий, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, - сказал он.

Глава Прикамья дал указание вместе с предприятиями оценить возможность установки автоматизированного контроля в ближайшие годы. Это позволит быстрее и качественнее контролировать ситуацию с загрязнением воздуха.

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