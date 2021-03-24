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24.03.2021 17:14
Рубрика: Власть

Новые главы управлений полиции назначены в пяти регионах страны

Текст: Михаил Фалалеев
Новые начальники региональных управлений были недавно назначены президентом России. В среду, 24 марта, в режиме видеоконференции их представил подчиненным министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Полковник полиции Иван Бахилов назначен министром внутренних дел по Республике Адыгея, генерал-майор полиции Павел Гаврилин - начальником УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Максим Кузнецов - начальником УМВД России по Ненецкому автономному округу, полковник полиции Александр Соловьев - министром внутренних дел по Республике Алтай, генерал-майор полиции Сергей Щеткин - начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Генпрокуратура назвала регион-лидер по росту преступности в 2020 году

"За плечами каждого - многолетний опыт работы на различных направлениях деятельности и предметное, фактически с самых азов, знание специфики ключевых подразделений, - рассказал Владимир Колокольцев. - Все руководители обладают достаточным потенциалом для того, чтобы всесторонне оценить оперативную обстановку на новых территориях".

Впрочем, Владимир Колокольцев не ограничился протокольным представлением новых руководителей. Он воспользовался возможностью напомнить подчиненным о стоящих задачах и злободневных проблемах.

По словам министра, любой регион имеет свои особенности, тем не менее проблемы во многом схожи. При этом необходимо повышать эффективность принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет. Улучшать качество предварительного расследования уголовных дел. По сути, это те составляющие, по которым граждане делают выводы о защите своих прав и законных интересов.

Колокольцев потребовал самым внимательным образом подходить к рассмотрению поступающих заявлений и сообщений, усилить контроль за соблюдением на местах учетно-регистрационной дисциплины, не допускать вынесения необоснованных процессуальных решений.

Особенно министр подчеркнул важность грамотной организации приема населения.

"Когда гражданин вместо 15 минут для получения госуслуг в очереди находится час-два, а то и три и больше - о каком позитивном отношении к работе наших подразделений может идти речь? Всегда прошу руководителей держать этот участок на личном контроле", - напомнил глава ведомства.

Острая проблема - противодействие IT-преступности. Не секрет, что количество таких посягательств возросло во всех пяти субъектах, как и в целом по стране. Глава МВД России напомнил, что две недели назад принят федеральный закон, позволяющий прекращать оказание услуг связи на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

"Его реализация станет существенным подспорьем в работе по предупреждению дистанционных хищений. Вместе с тем способы их совершения постоянно меняются, что требует адекватного реагирования. В первую очередь - укрепления соответствующих профильных подразделений и повышения квалификации наших сотрудников", - подчеркнул Владимир Колокольцев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Колокольцев заявил о значительной нехватке сотрудников

Остается актуальным и обеспечение безопасности дорожного движения.

"За последние годы в этой сфере многое сделано, реализуется национальный проект. Однако в ряде регионов при снижении общего количества дорожно-транспортных происшествий число погибших в них растет. Понимаю, не все зависит от органов внутренних дел. Проблема носит комплексный характер, и решать ее нужно вместе с органами власти, владельцами автодорог, активно используя возможности технических средств контроля", - сказал министр.

Владимира Колокольцев считает, что взаимодействие должно быть налажено со всеми заинтересованными ведомствами и в период предстоящего курортного сезона. Причем на первом плане остается профилактика правонарушений в рамках детской оздоровительной кампании. Важно оградить несовершеннолетних от любых противоправных посягательств.

Министр дал поручения вновь назначенным руководителям по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка в ходе Единого дня голосования и Всероссийской переписи населения.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь ПФО Пензенская область ЮФО Адыгея СЗФО Ненецкий АО СКФО Ставропольский край СФО Республика Алтай

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