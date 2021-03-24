Под суд пойдет еще один участник нападения на Буденновск в 1995 году

На скамью подсудимых попал еще один участник нападения на Буденновск, когда в результате атаки террористов погибли более 100 человек. Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По версии следствия, уроженец Чечни в составе банды Шамиля Басаева участвовал в вооруженном нападении на Буденновск в июне 1995 года. В результате тех событий погибли 129 человек, 317 получили ранения.

На мужчину завели уголовное дело сразу по четырем статья уголовного кодекса за убийство, в том числе военнослужащих и правоохранителей, захват заложников, участие в банде и террористический акт. Материалы следствия с утвержденным обвинительным заключением переданы в Южный окружной военный суд.

Справка "РГ"

Утром 14 июня 195 вооруженных боевиков под командованием Басаева прорвались с территории Дагестана в Ставропольский край и взяли в плен более 1500 заложников. Всех их загнали в районную больницу. Тех, кто оказывал сопротивление и пытался сбежать, расстреливали.

После неудавшегося штурма здания 17 июня и переговоров 19 июня боевики освободили заложников. В ответ российские власти согласились прекратить боевые действия на территории Чечни, а также позволили нападавшим вернуться в республику.