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24.03.2021 15:01
Рубрика: Власть

Летчики Балтийского флота уничтожили подлодки "противника"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

"Вражескую" подводную лодку в российской акватории выследили и уничтожили экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота в ходе учения.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение прошло в морском полигоне флота в Калининградской области. Роль субмарин условного противника выполняли дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Вертолеты вылетели в указанный квадрат моря для обнаружения целей. Летчики искали и отслеживали подлодки с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. Обнаружив подлодки и определив их координаты, пилоты уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиационных бомб.

Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона БФ. Им предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, подчеркнули в ведомстве.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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