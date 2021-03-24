Летчики Балтийского флота уничтожили подлодки "противника"

"Вражескую" подводную лодку в российской акватории выследили и уничтожили экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота в ходе учения.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение прошло в морском полигоне флота в Калининградской области. Роль субмарин условного противника выполняли дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Вертолеты вылетели в указанный квадрат моря для обнаружения целей. Летчики искали и отслеживали подлодки с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. Обнаружив подлодки и определив их координаты, пилоты уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиационных бомб.

Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона БФ. Им предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, подчеркнули в ведомстве.