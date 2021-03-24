В Калининграде девушка насмерть разбилась при падении с моста

Молодая девушка, упавшая с эстакадного моста в центре Калининграда на Ленинском проспекте, скончалась в больнице от полученных травм.

Трагедия произошла вечером 23 марта. О ней сообщили многочисленные очевидцы в соцсетях. По их рассказам, девушка сидела на перилах моста и делала селфи.

В какой-то момент девушка сорвалась вниз и упала с большой высоты на проезжую часть Московского проспекта, который проходит под мостом. На место происшествия быстро прибыли "скорая" и полиция.

Смерть девушки подтвердили в пресс-службе регионального минздрава. Региональное следственное управление СК России проводит проверку обстоятельств трагедии. Личность девушки устанавливается, документов при ней не было.