В Петербурге в парке нашли скелет ребенка без одежды

В Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию о страшной находке в Приморском парке в Красном Селе - прохожие обнаружили там скелет ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Останки были найдены недалеко от улицы Маршала Захарова. Рядом лежали бутылки и окурки. На скелете не было одежды.

Сейчас останки отправлены на экспертизу, задача которой - выяснить пол и возраст ребенка, а также, возможно, пролить свет на обстоятельства его смерти.

Также выясняется, как в парк попали останки, опрашиваются свидетели, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.