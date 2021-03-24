В Адыгее из-за мокрого снега 30 тысяч жителей остались без света

В Республике Адыгея из-за налипания мокрого снега на провода начались отключения в электрических сетях 35-110 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ, в итоге около 29,5 тысячи человек оказались без света. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики РФ.

Сейчас на участках ведут восстановительные работы - всего задействованы 11 бригад в составе 22 специалистов и 11 единиц техники. Мощность отключенных потребителей составляет 15,8 МВт.

В случае сбоев электроснабжения и нарушений работы энергообъектов специалисты рекомендуют жителям звонить круглосуточно по единому бесплатному номеру контакт-центра ПАО "Россети" 8800-220-0-220.