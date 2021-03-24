В Крыму назвали приоритетные для изучения фельдшанцы Суворова

Осенью этого года сотрудники Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского намерены провести первую из трех экспедиций для обнаружения фельдшанцев, то есть земляных полевых укреплений, созданных под руководством полководца Александра Суворова. Они сооружались в районе предполагаемых военных действий в конце 70-х годов XVIII столетия.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщила начальник управления организационно-административной политики КФУ имени В.И. Вернадского Наталья Кармазина.

- Площадки будут определяться в зависимости от места поиска, - пояснила она. - Прежде всего это Тарханкут, Евпатория и Керченский полуостров - это три основные точки, где, по мнению наших ученых, имеет смысл заниматься поиском следов фельдшанцев.

По словам Кармазиной, также следы укрепления обнаружены в Алуште на участке, который является частной собственностью.

- Программа максимум - найти укрепления, обладающие признаками объкетов культурного наследия, подготовить заявление на включение их в реестр объектов культурного наследия, - уточнила она. - Хотя бы пять из 33 известных фельдшанцев находятся в состоянии, которое позволит их исследовать, в том числе используя методы геофизические, дистанционного зондирования, компьютерную съемку. Это позволит максимально эффективно провести работу.

Декан исторического факультета КФУ Александр Герцен рассказал, что инициативе проведения исследований предшествовало обнаружение атласа фельдшанцев, которые создавались в районе предполагаемых военных действий.

- Гений Суворова в том, что он не отвечал на вызовы, а упреждал их, - подчеркнул ученый. - Упреждающая работа - основное содержание его полководческого таланта. Сейчас выявлено четыре-пять укреплений, остальные предстоит выявить. Земляные укрепления - не стойкие к деятельности людей, к ним и природа беспощадна. Их иногда путают с курганами, а иногда они и располагались на курганах.

По словам Герцена, возведение фельдшанцев войсками под командованием Суворова стало возвращением к историческому опыту Римской империи.

- Римские легионы перемещались по пространствам Европы и Азии, и каждая их ночная стоянка сопровождалась возведением такого земляного укрепления, - пояснил исследователь. - В Европе сотни таких укрепленных - лагерей легионеров... Этот опыт фактически был возобновлен в период войн XVII-XVIII веков. Ушли в прошлые мощные, гигантские каменные крепости. Эпоха каменных укреплений, эпоха камня в фортификации закончилась, и вернулась эпоха земляных укреплений. Камень был бессилен против артиллерийских орудий, тем более когда на смену каменным ядрам пришли чугунные, земля оказалась очень хорошим защитным материалом, поглощая тяжелые пушечные удары.

Герцен подчеркнул, что запланированные исследования позволят оценить не только полководческий, но и военно-инженерный талант Суворова, который, по мнению ученого, создавал "гениальные" укрепления.

Как сообщалось, ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занялись подготовкой серии экспедиций для поиска суворовских крепостей, возведенных на полуострове в 1778 году и сыгравших важную роль при присоединении Крыма к России в 1783-м.

В рамках исследовательской программы, поданной на конкурс президентских грантов РФ 2022 года, запланированы три экспедиции: осенью 2021 года в Северо-Западном и Западном Крыму, весной 2022 года - в Центральном и Южном, а осенью 2022 года - в Восточном Крыму.