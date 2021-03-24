Жителя Кубани обвинили в краже 14 велосипедов

Полиция Геленджика закончила расследование уголовного дела против 22-летнего парня из Динского района. Его обвиняют в серийных кражах велосипедов на территории города-курорта. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, сейчас молодой человек находится под арестом.

- По данным следствия, обвиняемый похитил велосипед, оставленный владельцем около одного из местных продуктовых магазинов. Установлена причастность злоумышленника к совершению еще тринадцати краж велосипедов на территории города-курорта. Похищенное имущество молодой человек продал, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - говорится в сообщении ведомства.

Стоимость украденных велосипедов оценили в более чем 300 тысяч рублей. Сколько выручил обвиняемый за их продажу, в полиции не уточнили.

Уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража" передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. Если доказательства суд сочтет достаточными, парню грозит до пяти лет лишения свободы.