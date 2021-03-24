Свердловская магистраль в этом году обновит почти 100 железнодорожных переездов

В 2021 году Свердловская магистраль планирует обновить 96 железнодорожных переездов. Программа по улучшению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог реализуется в целях повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Комплекс мероприятий включает плановый ремонт и модернизацию объектов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, другие работы.

В частности, устройствами заграждения переездов (УЗП) будут оборудованы два переезда в Пермском крае: на перегоне Чусовская - Соликамск и на станции Бахаревка. Еще на шести объектах (в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях) будет проведена замена УЗП: это переезды на станциях Сысерть, Верх-Нейвинск, Оверята, Новая Заимка и на перегонах Уктус - Керамик, Баженово - Шипелово.

Также в этом году запланирован капитальный ремонт четырех переездов в Свердловской области: на перегонах Шарташ - Уктус, Шарташ - Аппаратная, Решеты - Седельниково, Исток - Косулино и переезда на перегоне Сургут - Силинский (ХМАО-Югра). Капремонт включает замену УЗП и настилов, дорожных знаков, шлагбаумов, сигнальных столбиков и водоотводных лотков, а также асфальтирование междупутья в границах переездов.

На 56 объектах будет проведена замена настила с укладкой резинокордового покрытия, на 18 улучшены системы электроснабжения и освещения, на двух проведена модернизация автоматической переездной сигнализации.

В целом в 2021 году на обновление железнодорожных переездов будет направлено порядка 108 млн рублей.

Справка

На Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов, в том числе 191 (37%, или 100% нормативно рекомендованных) обслуживается дежурным работником. 164 переезда с дежурным работником (85%) оборудованы УЗП. На территории Свердловской области на балансе СвЖД находится 267 переездов, в Пермском крае - 143 переезда, в Тюменской области - 48, в ХМАО - 39, в ЯНАО - 7 переездов.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"