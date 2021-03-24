В Челябинске сошел с рельсов тепловоз

В Челябинске выясняют обстоятельства ЧП вблизи железнодорожной станции, где на подъездных путях сошел с рельсов тепловоз. По предварительным данным, к крушению привел наезд на так называемое "сбрасывающее устройство", сообщили в среду в в Уральском следственном управлении СК на транспорте.

- По предварительным данным, сегодня около 11 часов утра на подъездном пути, примыкающем к станции "Челябинск - Главный" Южно-Уральской железной дороги в результате наезда тепловоза на сбрасывающее устройство произошел сход колесных пар с рельсов, - передает ведомство. - Пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются сотрудники локомотивной бригады. По результатам проверки будет принято решение.