Российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Индонезии

Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" получил регистрационное удостоверение от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В России этот препарат с активным действующем веществом фавипиравир, в работе над которым принимал участие РФПИ, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ еще в мае прошлого года и стал первым в мире такого рода лекарством против коронавируса. В июне он был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении РФПИ, регистрация препарата "Авифавир" в Индонезии "была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования II-III фазы, которое проходило с соблюдением правил GCP с апреля по сентябрь 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 пациентов".

Фонд указывает, что с начала июня прошлого года препарат поставляется во все регионы России. Помимо этого, поставки осуществляются в 15 стран мира.