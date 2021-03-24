Щербакова: Поддержки трибун не хватает, но безопасность важнее

"Наличие публики важно. Мне многие пишут, поддерживают. Но не хватает поддержки трибун, возможно, поэтому я еще волновалась, но я понимаю все эти меры предосторожности, - приводит слова Щербаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Прокат вообще был довольно нервный, волнение было довольно сильное. Поэтому за каждым движением внимательно следила. В целом, довольна, что все получилось. Особенно довольна каскадом. Это наиболее сложный из элементов в моей программе, один из самых важных".

Фигуристка также рассказала, что помогает ей собираться на выступления: " Я много работаю на тренировках, хочу, чтобы это было не зря. Не хочу терять эту возможность".