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24.03.2021,  
09:31
Текст:  Михаил Русин

Стендовые испытания подтвердили незаметность ПАК ДА для ПВО НАТО

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА, работа над созданием которого ведется в России, сможет остаться незамеченным для сил ПВО стран НАТО.
Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com
Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Причем такую особенность самолета уже подтвердили стендовые испытания.

В частности, отмечается, что специальные макеты и отдельные элементы нового бомбардировщика протестированы на уровень радиолокационной заметности.

"Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования", - сообщил собеседник агентства.

При этом снижение дальности обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и радарами истребителей он оценил словами "на несколько порядков".

Фото: Минобороны РФ
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Такая особенность бомбардировщика позволит ему, использую определенную тактику, незаметно преодолевать передовые рубежи ПВО, в том числе истребительную авиацию. Речь идет, кстати, и о ПВО наиболее развитых стран НАТО.

Впрочем, у ПАК ДА также есть возможность наносить удары из-за пределов зоны действия ПВО. Для этого он сможет применять, например, высокоточные перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты большой дальности.

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Фото: U.S. Air Force photo / Bobbi Zapka / wikipedia.org
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