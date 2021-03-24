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Умер актер Джордж Сигал

Новости
    24.03.2021, 10:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Американский актер, продюсер и исполнитель на банджо Джордж Сигал скончался утром 23 марта в Калифорнии на 88-м году жизни.

Об этом передает Deadline с ссылкой на вдову артиста Соню Сигал. Причиной смерти номинанта премий "Оскар" и BAFTA стали осложнения, вызванные шунтированием.

Джордж Сигал родился 13 февраля 1934 года в предместье Нью-Йорка в еврейской семье выходцев из России, придерживающихся социалистических взглядов. Закончил колледж и Колумбийский университет.

На экранах дебютировал пять лет спустя, в 1960-м, - с сериалов. В фильмографии - порядка 130 пунктов. Среди них: "Час Альфреда Хичкока", "Корабль дураков" Крамера, главная роль в военной драме "Король крыс", "Кто боится Вирджии Вульф?" Николса, "Резня в День святого Валентина" Кормана, "Русская рулетка", "Русские горы", "Забавные приключения Дика и Джейн", линейка "Уж кто бы говорил", российский этно-хоррор "Феофания, рисующая смерть", "Дерево Джошуа", "Не будите спящую собаку".

Последние семь лет Сигал был обширно известен ролью Попса Соломона в ситкоме "Голдберги" - одной из ведущих. Также покойный отметился в "Симпсонах" и "Американском папаше!"

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