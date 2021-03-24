В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель

На фоне метаний канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу расширения "пасхального локдауна", которое в итоге было отвергнуто как "ошибка", в бундестаге, где она в среду отвечала на вопросы депутатов, оппозиция предложила поднять вопрос о вотуме доверия правительству.

Как сообщает Spiegel online, глава фракции "Левых" Дитмар Барч заявил, что Меркель "должна убедиться, что у нее все еще есть поддержка правящих фракций". В ответ на этот выпад в адрес канцлера депутаты от фракции ХДС/ХСС дружно зааплодировали - в знак такой поддержки. А в интервью изданиям медиагруппы Funke Барч заявил о "дилетантизме" в команде Меркель.

Одновременно глава свободных демократов Кристиан Линднер написал в соцсетях, что было бы крайне "желательно" поднять вопрос о доверии кабмину. Того же потребовали от Меркель депутаты "Альтернативы для Германии". А вот "зеленые" к ним не присоединились.

Сама канцлер не стала комментировать эту тему, отмечает Spiegel online. При этом она выступила в защиту формата регулярных видеоосовещаний с премьерами земель по поводу карантинных мер. Следующее, как сообщали СМИ, намечено на 12 апреля.