В Финляндии зарегистрируют партию альтернативных методов лечения

В Финляндии может появиться "Кристальная партия", или партия сторонников альтернативных методов лечения. Издание Keskisuomalainen сообщает, что активистам удалось собрать для этого необходимые 5 тысяч подписей для внесения партии в соответствующий государственный реестр.

Финский информационный портал Yle отмечает, что "Кристальная партия" помимо альтернативных методов лечения выступает за духовные ценности, охрану природы, выход Финляндии из Евросоюза, а также пересмотр политики Финляндии в вопросе оборота наркотических веществ.

Активисты движения дважды с 2014 года пытались собрать подписи для регистрации своей партии. Однако это удалось сделать только после того, как в Суоми появилась возможность осуществлять сбор подписей в интернете.