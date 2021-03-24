В Минэнерго рассказали, как будет формироваться цена на электроэнергию

По его словам, есть принципы формирования рынка и задача - сформировать цену, которая отражала бы реальную себестоимость производства, но для электроэнергетики есть еще целый ряд государственных задач, в том числе нерыночного характера, которые при этом необходимо учитывать. "В результате, цены, с одной стороны, потребители считают высокими, с другой стороны, генераторы и сети - недостаточными для инвестирования в развитие своей генерации", - отметил Павел Сниккарс.

Замминистра считает, что сейчас одной из главных задач является нахождения баланса между этими рыночными и нерыночными факторами с учетом новых вызовов - мировой климатической повестки, технологий, цифровых преобразований и в целом энергетического перехода. И только исходя из этого баланса нужно принимать решения о преобразованиях.

По мнению замглавы ФАС Виталия Королева, одним из примеров "государственных задач" в энергетике является перекрестное субсидирование (перераспределение стоимости электроэнергии между потребителями с целью сохранения средних цен. В 2020 году объем перекрестного субсидирования составил более 500 млрд рублей).

"Перекрестное субсидирование - не плохое и не хорошее явление, оно связано исключительно с необходимостью поддержания социальной политики государства", - считает Виталий Королев. Он уточнил, что работа с перекресткой в сетевом комплексе ведется по двум направлениям. Во-первых, по выравниванию объема перекрестки по уровням напряжения и равномерному его распределению между потребителями в регионах. Во-вторых, идет работа с фиксацией величины перекрестки, а затем постепенным ее снижением. Это позволит за 7-10 лет сократить ее объемы примерно на 50-70%, уточнил Королев.

Он также подчеркнул, что проблему перекрестного субсидирования можно было бы решать более радикальными способами, например, через использование максимально возможного роста тарифов для населения (около 5%), которые устанавливаются государством. Но такие решения находятся в ведении региональных властей, которым виднее, есть ли у населения возможности для повышенного платежа за электроэнергию. Королев ожидает, что с 1 июля 2021 года тарифы в сетевом комплексе в среднем по России изменятся приблизительно только на 2,5%.

С точки зрения Председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, если решить проблему перекрестного субсидирования и общей неэффективности энергетической системы, цена на электроэнергию для конечного потребителя может стать на 15-18% ниже. Но любое развитие, в любой отрасли должно быть поступательным, считает Павел Сниккарс.

"Мы постепенно решали те задачи, которые были более приоритетными в определенный момент времени. Сначала это были вопросы надежности и безаварийности энергоснабжения, потом проблема привлечения инвестиций в отрасль и создания резерва мощностей в сетях, а сейчас перешли к решению проблемы ценовой нагрузки", сказал замминистра.

Павел Сниккарс также сообщил, что в 2021 году потребление электроэнергии в России может вернуться на докризисные показатели 2019 года, и даже немного превысить их. По его словам, сейчас энергопотребление в стране превышает прошлогодний уровень на 5%.