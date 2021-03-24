В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны

В Минобороны России прокомментировали сообщения СМИ о том, что глава военного ведомства Сергей Шойгу отменил действие ряда приказов, регламентирующих порядок рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны.

В министерстве пояснили, что отмена некоторых ведомственных нормативных актов Минобороны России, касающихся снятия "грифа" с кое-каких фронтовых материалов, действительно имеет место. Но она обусловлена не желанием руководства Вооруженных сил скрыть правду о войне, а связана с введением в действие нового приказа министра обороны РФ. Он существенно расширяет временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов Второй мировой войны.

"В настоящее время в Министерстве обороны Российской Федерации работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнению обобщенных банков данных "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал" организована в соответствии с новым приказом министра обороны Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 589 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны", - заявили в ведомстве.

Там подтвердили, что в связи с регистрацией нового документа в Минюсте России приказы министра обороны РФ от 8 мая 2007 г. № 181 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно - Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и от 30 мая 2009 г. № 492 "О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 181" были отменены, как утратившие актуальность.