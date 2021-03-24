В Сербии осквернили памятник советским солдатам

В селе Опорница рядом с городом Крагуевац в Сербии неизвестные вандалы разбили пятиконечную звезду на памятнике советским солдатам, сообщает 24 марта местное отделение Союза организаций бойцов народно-освободительных войн (СУБНОР) Сербии.

Как сказано в заявлении, "СУБНОР Крагуеваца и Шумадии, Общество писателей Крагуеваца, общество "Комы" и весь свободолюбивый народ, приверженный антифашизму и патриотизму, самым острым образом осуждает этот вандализм больных умов, которые не ценят свободу, честь и достоинство своей страны и народа".

Напомним, что в конце декабря 2020 года два молодых человека осквернили Вечный огонь в Парке освободителей в Белграде, позднее хулиганы были арестованы.