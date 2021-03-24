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24.03.2021,  
09:43
Текст:  Антон Валагин

Все многоцелевые атомные подлодки России получат новые ракеты

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Все многоцелевые атомные субмарины, стоящие на вооружении ВМФ России, будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

- Многоцелевые АПЛ проектов 971 и 949А после модернизации смогут использовать "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". Пусковые контейнеры этих ракет универсальны, - рассказал РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

Атомные субмарины типа 971 "Щука-Б" считаются одними из самых грозных подводных охотников в мире. Благодаря особой конфигурации гребных винтов и другим технологическим ухищрениям их шумность снижена вдвое. С новым вооружением боевые возможности "Щук" вновь возрастут.

АПЛ проекта 949А "Антей" вооружены 24 противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит". Это чрезвычайно мощное и умное оружие, но оно постепенно устаревает. К тому же вместо огромных "Гранитов" субмарина сможет взять на борт, по некоторым оценкам, до 72 современных крылатых ракет.

Фото: "Адмиралтейские верфи"
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Новейшие многоцелевые субмарины типа "Ясень" штатно вооружены "Калибрами" и "Ониксами".

- Они будут довооружены "Цирконами", - рассказал собеседник агентства.

Дальнобойные ракеты "Калибр" предназначены для нанесения ударов по сухопутным целям, сверхзвуковые "Ониксы" - противокорабельные, они нечувствительны к радиоэлектронным помехам. Гиперзвуковая ракета "Циркон", остановить которую современные средства ПВО не в состоянии, проходит испытания.

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Фото: U.S. Air Force photo / Bobbi Zapka / wikipedia.org
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