AstraZeneca работает над вакциной против COVID-19 в форме спрея в нос

Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет объявили о наборе добровольцев для участия в испытаниях вакцины от COVID-19 в форме назального спрея. Об этом сообщила сегодня Financial Times.

В первом этапе испытаний предполагается участие 30 здоровых взрослых (в возрасте до 40 лет). Половина из них получит одну дозу препарата, остальные участники - двойную дозу, - уточняет издание. Испытания продлятся около четырех месяцев.

Назальные формы вакцины против коронавируса разрабатываются и в России, но с ориентацией преимущественно на детей. Так, глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что после окончания пострегистрационных исследований "Спутника V" на взрослых, начнется тестирование детского варианта вакцины - в несколько этапов, с последовательным понижением возраста подростков и детей. При этом для маленьких детей, отмечал ученый, целесообразно использовать щадящую назальную форму вакцины. По своему составу вакцина будет той же, однако для детей могут уменьшить дозировку, отмечал Гинцбург.

О разработке детского варианта второй российской вакцины - "ЭпиВакКорона" и планах о проведении клинических исследований с участием детей - заявляли и в ГНЦ "Вектор". В этом научном центре также разрабатывают назальный вариант вакцины.