Байден заявил, что скучает по Трампу

В ходе своей первой публичной пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что скучает по своему предшественнику. Один из журналистов спросил действующего главу Белого дома о том, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2024 года, поскольку его предшественник Дональд Трамп в свое время, к первым 100 дням президентства, уже определился с этим вопросом.

"Мой предшественник был вынужден это сделать... Мой предшественник. О, Господь, я скучаю по нему. И ответ "да". Я планирую баллотироваться на второй срок. Таковы мои ожидания", - с улыбкой ответил Джо Байден.

Следующий журналист вернулся к этой теме и уточнил у Байдена, считает ли он, что его соперником на выборах 2024 года может стать Дональд Трамп.

"Да ладно. Я даже не думал об этом. Я понятия не имею! Я понятия не имею, будет ли к тому моменту существовать республиканская партия. А вы? Я знаю, что вы не должны отвечать на мой вопрос. Но все-таки. А вы?" - заявил Байден.