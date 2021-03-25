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25.03.2021 22:24
Рубрика: В мире

Байден заявил, что скучает по Трампу

Текст: Алексей Чуриков
В ходе своей первой публичной пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что скучает по своему предшественнику. Один из журналистов спросил действующего главу Белого дома о том, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2024 года, поскольку его предшественник Дональд Трамп в свое время, к первым 100 дням президентства, уже определился с этим вопросом.
Фото: REUTERS/Mike Segar Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
Президент США Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

"Мой предшественник был вынужден это сделать... Мой предшественник. О, Господь, я скучаю по нему. И ответ "да". Я планирую баллотироваться на второй срок. Таковы мои ожидания", - с улыбкой ответил Джо Байден.

Следующий журналист вернулся к этой теме и уточнил у Байдена, считает ли он, что его соперником на выборах 2024 года может стать Дональд Трамп.

"Да ладно. Я даже не думал об этом. Я понятия не имею! Я понятия не имею, будет ли к тому моменту существовать республиканская партия. А вы? Я знаю, что вы не должны отвечать на мой вопрос. Но все-таки. А вы?" - заявил Байден.

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