Бойкова и Козловский оценили прокат на "пятерку"

- Довольны своим выступлением, рады, что наконец-то получилось показать работу, проделанную на протяжении всего года, - сказала Бойкова журналистам. - Оценим прокат на "пятерку".

Напомним, что Бойкова и Козловский поменяли музыку к короткой программе накануне старта ЧМ. В этом сезоне они катались под композицию из кинофильма "Звезда пленительного счастья". А к турниру в Стокгольме подготовили версию на музыку из японского мультфильма "Ходячий замок".

Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые тренируются с лидерами в одной группе у Тамары Москвиной и Артуру Минчука, также удачно стартовали на своем дебютном чемпионате мира, получив самые высокие оценки в карьере (75,79).

- Мы очень рады находиться на соревнованиях такого масштаба. Прокат получился неплохим. Постараемся настроиться на произвольную программу, подойти к выступлению с холодной головой, - отметил партнер.