Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.03.2021 17:26
Рубрика: Легковые авто

Бывший президент АвтоВАЗа возглавил группу Renault в России и СНГ

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Николя Мор назначен на должность генерального директора группы Renault в России и странах СНГ. Свой пост топ-менеджер займет с 1 мая 2021 года, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в распоряжении "РГ".

Фото: Пресс-служба Renault.
Renault представила новый логотип

На новой позиции Мор будет находиться в подчинении у Луки де Мео, генерального директора группы Renault.

Задачей Мора является "генерирование финансовых потоков и выход к прибыльности к 2023 году". Он будет отвечать за рынки России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Монголии.

Николя Мор в 2016 году занял пост президента АвтоВАЗа, сменив на этом посту Бу Андерсона, а в 2019 году возглавил ее совет директоров. С января 2018 года он также занимал пост директора по операциям Renault в Евразии.

В январе этого года Renault объявила о "Ренолюции" - это новый стратегический план, который направлен на смену приоритетов группы с объемов на прибыльность.

Тогда в Renault отметили, что в компании намерены максимально усилить сотрудничество румынской Dacia и российской маркой Lada.

После 2025 года большинство моделей двух брендов будут переведены на масштабируемую архитектуру CMF-B, которая предусматривает использование традиционных двигателей внутреннего сгорания, газовых агрегатов, а также электрифицированных силовых установок.

#Renault