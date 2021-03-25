Бывший президент АвтоВАЗа возглавил группу Renault в России и СНГ

Николя Мор назначен на должность генерального директора группы Renault в России и странах СНГ. Свой пост топ-менеджер займет с 1 мая 2021 года, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в распоряжении "РГ".

На новой позиции Мор будет находиться в подчинении у Луки де Мео, генерального директора группы Renault.

Задачей Мора является "генерирование финансовых потоков и выход к прибыльности к 2023 году". Он будет отвечать за рынки России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Монголии.

Николя Мор в 2016 году занял пост президента АвтоВАЗа, сменив на этом посту Бу Андерсона, а в 2019 году возглавил ее совет директоров. С января 2018 года он также занимал пост директора по операциям Renault в Евразии.

В январе этого года Renault объявила о "Ренолюции" - это новый стратегический план, который направлен на смену приоритетов группы с объемов на прибыльность.

Тогда в Renault отметили, что в компании намерены максимально усилить сотрудничество румынской Dacia и российской маркой Lada.

После 2025 года большинство моделей двух брендов будут переведены на масштабируемую архитектуру CMF-B, которая предусматривает использование традиционных двигателей внутреннего сгорания, газовых агрегатов, а также электрифицированных силовых установок.