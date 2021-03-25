Депутаты обсудили создание союзного полиса ОСАГО

Уже намечены первые шаги. Так, на первом этапе предложено снизить в Республике Беларусь минимальный срок действия для водителей автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации, до 5 дней. Соответствующие изменения коснутся и цены полиса. Эта мера необходима для того, чтобы новый формат соответствовал тем условиям, которые предлагаются в России для владельцев автомобилей, зарегистрированных в Республике Беларусь.

Далее, уверены депутаты, необходимо будет подготовить соответствующий закон, и в целом гармонизировать законодательство Беларуси и России в этой сфере таким образом, чтобы автовладельцы могли иметь выбор: приобретать страховой полис с покрытием только на территории регистрации транспортного средства, или на всей территории Союзного государства.

Законодатели в ходе обсуждения было отметили, что в законодательстве России и Беларуси на данный момент существуют серьезные различия, которые касаются таких моментов как лимиты ответственности, сроков страхования, методики расчетов и стоимости самих полисов.

Однако решение данного вопроса, уверены депутаты, имеет высокую социальную значимость для граждан наших стран и поможет дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства.

Напомним, для поездок россиян в Беларусь и белорусов в Россию на автомобиле необходимо приобрести "Зеленую карту". Стоимость страховки сроком на 2 недели составляет порядка 1100 рублей, граждане Беларуси платят примерно такую же сумму, но по курсу в европейской валюте - 10 евро.