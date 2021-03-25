Эксперт назвала опасные ошибки людей при лечении COVID-19

С начала пандемии коронавируса прошел уже год, но, несмотря на многочисленные данные об опасности вируса, есть люди, которые продолжают заниматься самолечением. Эксперты предупреждают: шутить с собственным здоровьем - последнее дело.

Необходимо понимать, что любая инфекция, включая и коронавирусную, - процесс стремительный, вирусы размножаются с невероятной скоростью, поэтому откладывать старт лечения нельзя ни в коем случае, предупреждает доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова Елена Карева.

"Многие почему-то сами, без всяких врачей, сразу бегут на компьютерную томографию, закупаются антибиотиками. <...> Все это глупо и реально опасно", - подчеркивает эксперт в беседе с KP.RU.

При этом Карева отмечает, что в случае отсутствия каких-либо симптомов после контакта с заболевшим можно обезопасить себя, занявшись постконтактной профилактикой. И для этого есть четкие рекомендации Минздрава РФ. В частности, для профилактики коронавируса рекомендуются интраназальные интерфероны и умифеновир, а схемы лечения есть в описании.

А вот прием антибиотиков и КТ без направления запрещен, еще раз подчеркивает эксперт. "Это лишняя лучевая нагрузка на организм".