Фестиваль анимационного кино "Суздальфест" раздал призы

26-й Открытый белорусско-российский смотр анимационного кино прошел в гибридном виде. Зрителю показаны самые разные виды анимации: от прикладных роликов до сериалов и полнометражных картин. Гран-при фестиваля получил режиссер Андрей Хржановский за фильм "Нос, или Заговор "не таких"".

В новой работе Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких"" сочетаются разные жанры. В ней есть элементы драмы, мюзикла, биографического фильма. Сам Дмитрий Шостакович разрешил ему использовать его музыку и сам предложил превратить его спектакль в фильм. Идея превратить в анимационный фильм авангардную оперу Дмитрия Шостаковича "Нос" (по одноименному произведению Гоголя) пришла Хржановскому еще в конце 1960-х, во времена учебы во ВГИКе.Тогда сделать это было невозможно: оперу в 1930 году сняли с театральных сцен - классический сюжет, в котором работник государственной системы теряет собственный нос, а вместе с ним лицо в обществе, был провокационным, он был под запретом 40 лет. До экранов задумка Хржановского добиралась более 50 лет. Приз мэтров имени Александра Татарского "Прорыв" ему вручил Юрий Норштейн.

Светлана Филиппова удостоена приза за лучший профессиональный короткометражный фильм с работой "Ба". Приз за лучший фильм для детей получила режиссер Анастасия Жакулина и ее работа "Дылда". Диплом в категории "Лучший фильм для детей" с формулировкой "за несгораемую любовь" присужден фильму "Пожарник" режиссера Юлии Ароновой.

Лучшим дебютным фильмом стал "День рождения Пишто" режиссера Софьи Кендель. Диплом в категории "Лучший дебютный фильм"с формулировкой "за изящество детективного сюжета" вручен режиссеру Александре Шадриной за фильм "Мокрые носочки Берты Райз".

Дипломы в категории "Лучший профессиональный короткометражный фильм" вручены: режиссеру Ивану Максимову за фильм "О, неет!" с формулировкой "за то, что смешно" и режиссеру Варваре Яковлевой за работу "Жизнь-паскуда".

В конкурсе коммерческой анимации награды распределились следующим образом: режиссерТатьяна Чернилевская и ее сериал "Колыбельная" из цикла "Зебра в клеточку" получила сразу две награды - приз за лучший сериал и приз от компании Reed Midem, организатора крупнейшего международного рынка детского контента MIPJunior. "Зебра в клеточку" - история про индивидуальность, про право быть собой и уважительное отношение к тем, кто не похож на большинство.

Лучшей работой в прикладной анимации стал социальный ролик "Пандемия" режиссера Полины Кампиони. Дипломом в категории "Лучший сериал" награжден Алексей Минченок за работу "Побыть броненосцем" из цикла "Лекс и Плу. Космические таксисты". В 2006-2012 годах Алексей работал на проекте "Смешарики" режиссером серий.

Специальный диплом "за верность традиции отечественной анимации" вручен сериалу "Василиса" эпизод "Знакомство" (режиссеры Борис Кравченко, Владимир Федоров, Константин Сабиров, Валентин Культиков).

Всего в конкурсе участвовало 96 работ: 27 авторских короткометражных фильмов, 14 сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 15 работ прикладной анимации.

В состав жюри конкурса авторской анимации вошли: сценарист, продюсер, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства за создание музыкального образовательного российско-белорусского цикла " Сказки старого пианино" Ирина Марголина, режиссер Владимир Хотиненко, победитель Берлинале Леонид Шмельков и другие. На смотре работало 750 площадок из 40 субъектов Российской Федерации, а также из Беларуси и Литвы. Просмотры были организованы в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах Союзного государства.