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25.03.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

Фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо возвращается в Москву

Текст: Наталья Козлова
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В 17.30 в аэропорту Шереметьево приземлится борт, на котором в Россию вернется из Австрии фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо. Он заочно арестован. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Мазо будет помещен на карантин, который продлится до 20-ти дней.

Фото: iStock
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После прохождения этой процедуры Мазо будет предъявлено обвинение, и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования.

По словам представителя ведомства, в ходе предварительного следствия СК России установлена дорогостоящая недвижимость, принадлежащая Мазо. Наложен арест на его имущество на территории России на сумму более 130 млн рублей, а также в Испании: на земельный участок площадью более 1 тыс. квадратных метров, жилое здание площадью более 200 квадратных метров и иные постройки, расположенные на вышеуказанном участке. Согласно полученным сведениям, минимальная кадастровая стоимость вышеуказанной недвижимости в Испании на 26 июня 2018 года составляла более 485 тыс. евро, а рыночная стоимость - более 1,5 млн евро.

Напомним, что в настоящий момент продолжается рассмотрение в суде уголовного дела против соучастников Мазо: Пирумова, Колесникова, Григора, Рогова и Бегезы.

Происшествия Правосудие Следствие

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