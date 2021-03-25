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25.03.2021 00:32
Рубрика: Спорт

Фигуристы Бойкова - Козловский лидируют по итогам короткой программы на ЧМ

Текст: Анна Козина
Чемпионы Европы по фигурному катанию, спортивная пара Александра Бойкова - Дмитрий Козловский лидируют по итогам короткой программы на чемпионате мира, который стартовал в Стокгольме.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Бойкова и Козловский стали единственными участниками, которые преодолели знаковый рубеж в 80 баллов. Они набрали 80,16 балла.

Второе место занимает китайский дуэт Суй Вэнцзин - Хань Цун (77,62). Тройку лучших замыкает еще одна российская пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов (75,79). Это их лучший результат в карьере.

В сильнейшую разминку в произвольной программе попали и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира допустили ошибку на параллельном прыжке и получили за прокат 71,46. Они расположились на четвертой строчке.

Медали у спортивных пар будут разыграны в четверг.

Спорт Фигурное катание

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