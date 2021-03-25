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Рубрика: В мире

Глава МИД Финляндии: С Россией надо поддерживать диалог

Текст: Надежда Ермолаева

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с Россией важно сохранять диалог, несмотря на разногласия. Соответствующее заявлении высокопоставленный дипломат сделал на встрече глав МИДов стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает финский информационный портал Yle.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"Считаю исключительно важным поддерживать контакт с Россией и вести с ней диалог, даже если между нами имеются разногласия", - заявил Хаависто, выступая в Брюсселе.

Финляндия на встрече глав МИД стран-членов НАТО принимала участие в собрании как страна-партнер Североатлантического альянса. На мероприятии в частности обсуждалось взаимоотношения НАТО и России.

Глава МИД Финляндии заявил, что в диалоге с Россией важно видеть возможности. К таковым Хаависто относит арктическое сотрудничество, экологию и ядерную безопасность. Председательство в Арктическом совете в мае перейдет от Исландии к России. По словам Хаависто, Москва в вопросах Арктики проявляет большую готовность к сотрудничеству.

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