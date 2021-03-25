Ядро Марса удивило ученых своим размером

Космический аппарат InSight, находящийся на поверхности Марса, сумел определить точные размеры его ядра. И его радиус оказался гораздо выше, чем прогнозировали ученые - от 1810 до 1860 километров.

Скорректированные расчеты показывают, что ядро красной планеты оказалось менее плотным, чем предполагалось ранее. А значит, и его химический состав другой, отмечает Nature. Скорее всего, помимо железа и серы, в нем гораздо больше кислорода и других легких химических элементов. Очевидно, что оно до сих пор находится в расплавленном состоянии, как и при формировании планеты 4,5 миллиарда лет назад.

Подобно Земле, Марс когда-то имел сильное магнитное поле, создаваемое жидкой средой вокруг своего ядра. Но в какой-то момент оно исчезло, в результате чего атмосфера Марса растворилась в космосе, а поверхность стала холодной, бесплодной и непригодной для жизни земных существ. Исследование Марса позволит ученым глубже понимать историю развития Солнечной системы и прогнозировать "эволюцию" нашей собственной планеты.

Стоит добавить, что космический аппарат InSight сел на Марс в 2018 году и стал первой миссией по изучению его внутренней части. Стационарный посадочный модуль находится недалеко от марсианского экватора и, кроме всего прочего, скрупулезно отслеживает сейсмическую активность планеты. На данный момент InSight обнаружил около 500 "марсотрясений". То есть активность там гораздо ниже, чем на Земле, но гораздо выше лунной. В основном это незначительные колебания, хотя примерно каждое десятое из них было магнитудой от двух до четырех баллов. Располагая информацией, полученной от этих глубинных волн, операторы InSight и смогли вычислить точную глубину границы ядро-мантия и, следовательно, размер ядра.

Все это очень интересно, но есть проблема. На солнечных панелях аппарата шириной по два метра каждая быстро накапливается пыль. В итоге InSight может производить все меньше энергии. А еще Марс движется к самой дальней точке на своей орбите от Солнца, что усугубляет ситуацию. Как говорят инженеры, все эти факторы будут учтены в последующих марсианских миссиях.