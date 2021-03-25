Как меняется рынок инжиниринговых услуг

Аналитики независимого отраслевого консультанта по вопросам развития ТЭК России VYGON Consulting провели исследование рынка инжиниринговых и строительных услуг. Авторы отметили его перспективность, усиление конкуренции, а также выделили лидеров рынка.

Инжиниринговый рынок играет весомую роль в экономике, поскольку именно он соединяет науку и промышленность. Инжиниринговые компании приносят регионам-производителям мультипликативный эффект от реализации крупных проектов: растут трудовая занятость и квалификация кадров, налоговые поступления, развиваются территории. Вклад инжиниринга в развитие отечественной промышленности, выведение на рынок новых образцов продукции постоянно растет.

Доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в области транспорта и переработки углеводородного сырья составляет в настоящее время 67%. Однако аналитики предсказывают возможное падение этой доли. Так, по результатам исследования VYGON Consulting "Инжиниринг и строительство в российском downstream: не проспать рынок", уже в 2023 году доля отечественных компаний может снизиться до 51%. Причина рисков такой негативной динамики кроется в трансформации мировых энергетических рынков.

Проекты простой переработки и транспорта углеводородного сырья сменяются высокотехнологичными проектами глубокой переработки сырья, производства сжиженного природного газа и сложной химической продукции. Именно такие направления станут основными драйверами роста.

"Российские компании традиционно сильны в проектах по нефтегазопереработке и строительстве трубопроводной инфраструктуры, - комментирует директор по консалтингу в секторе "Газ и химия" VYGON Consulting Дмитрий Акишин. - Однако в последние годы мегапроектов в классических направлениях инициируется все меньше. Вместо этого обозначился спрос на проекты глубокой переработки сырья с созданием продуктов с высокой добавленной стоимостью. А 2020 год еще раз доказал, что нефтегазохимия устойчива к внешним шокам и многие ее сегменты демонстрировали рост даже в этот сложный период".

Трансформация энергетического рынка привела к изменению распределения доходов среди игроков рынка инжиниринга. Так, несмотря на то, что 2/3 выручки по-прежнему генерируют предприятия, аффилированные с крупными компаниями ТЭК и химии, за последние пять лет их доля в выручке ТОП-20 компаний снизилась с 78% до 66%. По мнению авторов исследования, это связано с падением доходов компаний в сфере трубопроводного строительства в 2019 году после завершения нескольких крупных инвестпроектов. По сравнению с пиковыми значениями 2017 года снижение составило 24%.

В то же время выросла выручка независимых компаний. За пять лет они показали рост с 19% до 25%. Наиболее заметный годовой рост выручки демонстрируют инжиниринговые и строительные компании в сфере переработки углеводородного сырья и нефтегазохимии - на 80% в год. За счет этого их доля в выручке 20 лидеров рынка выросла с 6% до 35%.

Традиционных лидеров, специализирующихся в основном на линейных объектах, по результатам исследования, обогнал НИПИГАЗ, занявший первое место в рейтинге по объему выручки за 2019 год. Компания управляет проектированием, поставками, логистикой и строительством во всех отраслях нефтегазового рынка. Темп роста выручки НИПИГАЗ за 2017-2019 годы составил 133%. Аналитики также отметили, что компания является одним из немногих российских игроков, который на постоянной основе реализует комплексные EPC-решения на крупных инвестиционных проектах.

"Поскольку сейчас массово развиваются проекты глубокой газопереработки, производства сжиженного природного газа, нефтехимии, а это очень капиталоемкие проекты, то занимающиеся ими инжиниринговые и строительные компании и вышли вперед по уровню выручки, укрепили свои позиции", - поясняет Дмитрий Акишин.

Однако проблема в том, что для реализации подобных масштабных высокотехнологичных проектов на роль подрядчиков в основном привлекаются зарубежные компании. Как правило, речь в данном секторе идет о применении EPC-контрактов. Сами по себе они также становятся драйверами развития, в том числе смежных отраслей, в первую очередь машиностроения. Это происходит потому, что инжиниринговые компании во всем мире играют роль источника мультипликативного эффекта - создают возможности для развития смежных отраслей, в первую очередь машиностроения, а также производителей металла, строителей, банкиров и других.

Но практика показывает, что доля российских ЕРС-контракторов в инвестициях составляет 20-25%. Такие данные приводят аналитики VYGON Consulting. Ожидается, что и в ближайшие несколько лет эта доля не превысит 50%.

"Если говорить о конкуренции на рынке, то наши компании могут предложить конкурентные цены, они лучше знают российское техрегулирование и смогут сразу "приземлить" проект с учетом наших техрегламентов, - подчеркивает Дмитрий Акишин. - Но отечественным игрокам важно не упустить свою долю на рынке. Число заявленных высокотехнологичных проектов в нефтехимии, глубокой газопереработке и сжиженного природного газа уже сейчас достигает 30-40 штук. Это очень большой объем инвестиций - десятки миллиардов долларов. Поэтому российским компаниям важно быть готовыми увеличить мощности и компетенции, чтобы не упустить этот растущий рынок".

По мнению экспертов, если российский бизнес не будет развивать свои компетенции, недополученная выручка может составить - до 0,5 трлн рублей в год. Аналогичную сумму могут недополучить и смежные отрасли экономики, такие как машиностроение, металлургия и банковская сфера.