Лукашенко рассчитывает на упрочение двусторонних отношений с Казахстаном

Больший толчок дальнейшему двустороннему взаимодействию может придать визит в Беларусь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил Александр Лукашенко 25 марта на встрече с послом Казахстана в РБ Аскаром Бейсенбаевым, передает пресс-служба главы государства.

Дав высокую оценку масштабам интеграции, которые были достигнуты за последние годы и по линии ЕАЭС, и в плане двусторонних отношений, президент выразил заинтересованность в дальнейшем углублении кооперации. "Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать".

В этой связи Лукашенко отметил, что "было бы неплохо, если бы визит президента Казахстана, отложенный из-за пандемии, состоялся. Это было бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений".

Обращаясь к послу, он выразил надежду, что Аскар Бейсенбаев будет крепкой опорой для развития двустороннего сотрудничества. "Очень рассчитываю, что мы с вами еще немало сделаем во благо двух наших народов", - сказал Лукашенко.

В свою очередь дипломат передал главе лидеру РБ приветствия и наилучшие, дружественные пожелания от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Кстати, местные обозреватели констатируют, что по объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров РБ. Среди основных позиций экспорта в Казахстан - тракторы и комбайны, мясо-молочная продукция, мебель, лекарственные препараты. А из Казахстана в РБ поставлялся каменный уголь, нефтепродукты, хлопковое волокно, рельсы, ферросплавы и металлопродукция.