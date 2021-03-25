Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла идею вотума доверия правительству, с которой накануне выступила часть оппозиции в бундестаге - свободные демократы, "Левые" и "Альтернатива для Германии". "В этом нет необходимости. Я не буду этого делать", - твердо заявила глава немецкого кабмина в программе телеканала ARD.

По словам канцлера, достаточно того, что она признала ошибку и извинилась перед гражданами за ошибочное решение увеличить число нерабочих дней перед Пасхой с ужесточением карантинных мер, которое в итоге было отменено. "Я думаю, это было правильным шагом. В любом случае у меня есть поддержка всего федерального правительства, а значит - и парламента", - сказала Меркель. Она также призвала граждан по возможности добровольно остаться на праздники дома, чтобы сбить третью волну пандемии.

Следующее видеосовещание канцлера с премьерами немецких земель по поводу локдауна намечено на 12 апреля. На фоне острой критики того, как принимаются решения в этом формате, Меркель выступила в его защиту. Хотя власти регионов имеют значительную свободу в выборе мер по борьбе с пандемией, "нужны какие-то общие ориентиры, чтобы Германия не превратилась в совсем уж лоскутный ковер", заключила канцлер.