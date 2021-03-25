Новости

Проект "Персональный помощник" для онкопациентов заработал по всей Москве 08:48
Глава МИД Финляндии: С Россией надо поддерживать диалог 08:42
Посольство РФ: Усилиями Москвы и Белграда агрессия НАТО была остановлена 08:40
В Японии рассказали о подробностях запусков ракет КНДР 08:29
Москва и Сеул приложат усилия для проведения визита Путина в Южную Корею 08:27
Наталья Сергунина: ВДНХ присоединится к всемирной акции "Час Земли" 08:20
Меркель отвергла идею вотума доверия правительству 07:57
Свободная емкость водохранилищ Москвы позволит избежать подтоплений 07:46
Вакцина ЭпиВакКорона признана безопасной для профилактики COVID-19 07:25
Эндокринолог назвала необычный способ легко похудеть 06:53
В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество 06:29
На космодроме Восточный произведен запуск ракеты "Союз-2.1б" 06:19
Застройщик потребовал от мэрии Тюмени 115 млн за расторжение договора 06:09
Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный 06:07
Лавров: Республика Корея - важный и перспективный партнер России в АТР 06:05
Вильфанд пообещал москвичам три солнечных дня 05:40
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях 05:37
Власти Японии назвали дальность полета северокорейских ракет 05:06
В Забайкалье отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет 05:01
В Минобороны заявили о развязанной против России ментальной войне 04:53
Минздрав Канады поместил на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах 04:39
Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей 04:15
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 04:04
Названы простые способы уменьшить риск возникновения рака 03:41
Пентагон одобрил размещение детей-мигрантов на двух базах в Техасе 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
25.03.2021 07:57
Рубрика: В мире

Меркель отвергла идею вотума доверия правительству

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Michael Kappeler/Pool Photo via AP Фото: Michael Kappeler/Pool Photo via AP
Фото: Michael Kappeler/Pool Photo via AP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла идею вотума доверия правительству, с которой накануне выступила часть оппозиции в бундестаге - свободные демократы, "Левые" и "Альтернатива для Германии". "В этом нет необходимости. Я не буду этого делать", - твердо заявила глава немецкого кабмина в программе телеканала ARD.

Фото: РФПИ
Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

По словам канцлера, достаточно того, что она признала ошибку и извинилась перед гражданами за ошибочное решение увеличить число нерабочих дней перед Пасхой с ужесточением карантинных мер, которое в итоге было отменено. "Я думаю, это было правильным шагом. В любом случае у меня есть поддержка всего федерального правительства, а значит - и парламента", - сказала Меркель. Она также призвала граждан по возможности добровольно остаться на праздники дома, чтобы сбить третью волну пандемии.

Следующее видеосовещание канцлера с премьерами немецких земель по поводу локдауна намечено на 12 апреля. На фоне острой критики того, как принимаются решения в этом формате, Меркель выступила в его защиту. Хотя власти регионов имеют значительную свободу в выборе мер по борьбе с пандемией, "нужны какие-то общие ориентиры, чтобы Германия не превратилась в совсем уж лоскутный ковер", заключила канцлер.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
В Минобороны заявили о развязанной против России ментальной войне
Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"