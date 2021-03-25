Минцифры обновило систему реестра российского ПО

Производителям программного обеспечения станет проще пройти процедуру включения в реестр российского ПО. Обновленная информационная система Минцифры позволяет сделать процесс более эффективным и прозрачным.

Теперь полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством проходит на одной платформе полностью в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи. В случае отказа во включении в реестр заявитель сможет оперативно ознакомиться с причиной и повторно подать документы.

Стало удобнее работать с реестром потенциальных заказчиков программных продуктов. Поиск ПО можно провести по расширенным критериям, функциональным и эксплуатационным характеристикам. Есть возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре. Предыдущая версия системы доступна для обработки ранее поданных заявлений.

"После объявления о налоговых льготах для ИТ-компаний число обращений кратно увеличилось: ежемесячно в реестр поступает более 500 заявок. Новая версия информационной системы реестра будет способствовать повышению качества экспертизы, скорости рассмотрения заявок и включения продуктов в реестр", - прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин.