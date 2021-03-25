Новости

СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали 16:16
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака 16:13
Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей" 15:51
Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков 15:41
В Карелии более 370 спортсменов проплывут по Онежскому озеру 15:39
На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского 15:36
Путин проведет в пятницу заседание Совбеза РФ 15:30
Власти Дагестана помогут жительнице региона вернуть детей 15:29
В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов 15:27
Неизвестный захватил самолет в Мавритании 15:20
Фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо возвращается в Москву 15:19
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 15:17
Минцифры обновило систему реестра российского ПО 15:13
Уголовное дело экс-главы курганского МЧС передано в суд 15:05
В МИД КНР прокомментировали национализацию украинского завода "Мотор-Сич" 14:56
Петербурженка выжила после понижения температуры тела до 24 градусов 14:53
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 14:50
В Минздраве сравнили эффективность трех российских вакцин от коронавируса 14:37
Малайзия закупит почти 13 миллионов доз вакцины "Спутник V" 14:36
Минэкономразвития: На подсолнечник будет введена запретительная пошлина 14:33
В Петербурге начали строить первую развязку ШМСД 14:31
Видео: В Чите впервые зафиксировали грозу со снегом 14:20
В Германии подсчитали ущерб от введения нового локдауна 14:19
"Тамбов" отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов 14:17
СК Новгорода начал проверку обрушения купола древнего храма 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 15:13
Рубрика: Экономика

Минцифры обновило систему реестра российского ПО

Текст: Ирина Алпатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Производителям программного обеспечения станет проще пройти процедуру включения в реестр российского ПО. Обновленная информационная система Минцифры позволяет сделать процесс более эффективным и прозрачным.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Минцифры опубликовало проект об электронных паспортах в России

Теперь полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством проходит на одной платформе полностью в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи. В случае отказа во включении в реестр заявитель сможет оперативно ознакомиться с причиной и повторно подать документы.

Стало удобнее работать с реестром потенциальных заказчиков программных продуктов. Поиск ПО можно провести по расширенным критериям, функциональным и эксплуатационным характеристикам. Есть возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре. Предыдущая версия системы доступна для обработки ранее поданных заявлений.

"После объявления о налоговых льготах для ИТ-компаний число обращений кратно увеличилось: ежемесячно в реестр поступает более 500 заявок. Новая версия информационной системы реестра будет способствовать повышению качества экспертизы, скорости рассмотрения заявок и включения продуктов в реестр", - прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

Главное сегодня

Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны