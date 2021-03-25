Минтранс: Производители должны не допускать повторных отказов авиатехники

Производители авиационной техники должны принимать меры для предотвращения повторяющихся отказов выпускаемой ими техники, сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик в ходе заседания коллегии Ространснадзора.

Как отметил замминистра, с 2013 года с воздушными судами российского производства произошло около 800 инцидентов, связанных с отказами систем самолетов. Но в материалах расследований ни разу не указывалось, чтобы были высказаны претензии к производителям.

"Даже если все компоненты были произведены с соблюдением всех условий и правил, тем не менее, если они вызывают системные отказы, необходимо, обращать внимание и производителей на данные отказы и принимать меры по их предотвращению", - сказал Чалик.

Он также заметил, что Ространснадзором были установлены случаи производства авиационной техники при отсутствии разрешительных документов. "В этих условиях деятельность Ространснадзора должна быть активизирована и направлена на обеспечение безопасности полетов, в том числе с целью понуждения изготовителей обратиться в Росавиацию для получения необходимых разрешительных документов, предусмотренных воздушным законодательством", - отметил Чалик.