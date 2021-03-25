На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского

На собравшей 29 стран-участниц Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая открылась в Гостином дворе в Москве, представят новую линейку учебников по истории России и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

Эти учебные пособия включены в федеральный перечень учебников, а значит допущены к использованию в школах.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, это первые учебно-методические комплекты, где российская и всемирная история показаны во взаимосвязи. "В них представлены место и роль России во всемирном историческом процессе", - подчеркнул он.

Учебники "История России" (6-10 классы) и "Всеобщая история" (5-10 классы) выполнены в едином стиле. "Это позволяет формировать сопричастный и осознанный взгляд на нашу историю", - добавил Мягков.

Справка "РГ"

Презентация учебников пройдет 27 марта в 15:00 в зоне семинаров №1.