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25.03.2021 15:36
Рубрика: Общество

На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского

Текст: Елена Новоселова

На собравшей 29 стран-участниц Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая открылась в Гостином дворе в Москве, представят новую линейку учебников по истории России и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Эти учебные пособия включены в федеральный перечень учебников, а значит допущены к использованию в школах.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, это первые учебно-методические комплекты, где российская и всемирная история показаны во взаимосвязи. "В них представлены место и роль России во всемирном историческом процессе", - подчеркнул он.

Учебники "История России" (6-10 классы) и "Всеобщая история" (5-10 классы) выполнены в едином стиле. "Это позволяет формировать сопричастный и осознанный взгляд на нашу историю", - добавил Мягков.

Справка "РГ"

Презентация учебников пройдет 27 марта в 15:00 в зоне семинаров №1.

Общество Образование Культура Литература Ярмарка Non/fiction

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