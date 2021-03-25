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25 марта 2021 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 24 марта 2021 года № 37 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 24 марта 2021 г.
Опубликован 25 марта 2021 г.
Вступает в силу 24 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 4.2:

а) абзац первый дополнить словами: "; с 29 по 31 марта 2021 г.";

б) в абзаце втором слова "по 28 марта" заменить словами "по 30 апреля".

1.2. Подпункт "г" пункта 5.19 исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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