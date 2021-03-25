Указ губернатора Нижегородской области от 24 марта 2021 года № 37 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. В пункте 4.2:
а) абзац первый дополнить словами: "; с 29 по 31 марта 2021 г.";
б) в абзаце втором слова "по 28 марта" заменить словами "по 30 апреля".
1.2. Подпункт "г" пункта 5.19 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
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