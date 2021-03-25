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25.03.2021 17:33
Рубрика: Власть

ОП РФ ожидает большую волну фейков в связи с онлайн-голосованием

Текст: Галина Мисливская
Предстоящая в этом году избирательная кампания будет сопровождаться большим количеством недостоверной информации, особенно в тех регионах, где пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ), считает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"Давайте друг другу честно скажем, что на наши выборы будет вестись (она, собственно, и ведется) информационная атака", - сказал он в четверг, выступая на I Всероссийском электоральном экспертном форуме.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Конечно, в этом году отдельная волна фейков нас ждет в тех регионах, где будет проходить дистанционное электронное голосование", - полагает эксперт. Он отметил, что у части избирателей есть опасения относительно анонимности онлайн-голосования, а также надежности хранения данных. Эти страхи будут активно использоваться для создания негативного фона вокруг ДЭГ, считает Малькевич.

В этой ситуации одна из важнейших задач - подготовка независимых, квалифицированных экспертов. Оперировать лозунгами типа "Это вранье!" - неэффективно, уверен Малькевич, недостоверную информацию надо опровергать аргументировано.

"Должны быть альтернативные блогеры, свои каналы коммуникации, которым доверяют и в которые вкладывались и вкладываются силы, ресурсы, с которых идет ответ. Прежде всего - официальные", - отметил он.

Кроме того, реакция на фейки должна быть оперативной - полтора-два часа с момента поступления сигнала. "Невозможно работать в режиме бесконечного согласования пресс-релизов", - подчеркнул эксперт.

Фото: Константин Завражин/РГ
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При этом Малькевич призвал коллег в регионах не увлекаться и не записывать в фейки все подряд, вроде ложных сообщений об отсутствии туалетной бумаги в туалете на участке, это только осложняет работу наблюдателей и мониторинговых групп. "Давайте не будем девальвировать низкое звание фейка", - пошутил он.

"Мы все-таки считаем фейками сознательное введение в заблуждение с целью повлиять на волеизъявление людей или на их отношение к выборам", - заключил эксперт.

Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве и еще пяти регионах, которые выберет Центризбирком. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, ЦИК изучает 11 заявок, больше всего шансов у тех, кто уже проводил ДЭГ. Это Нижегородская, Ярославская и Курская области. Решение будет принято после общероссийской тренировки, которая пройдет в апреле-мае.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Общественная палата Единый день голосования-2021

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