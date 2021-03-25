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25.03.2021 13:47

Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в акции "Бессмертный полк"

Текст: Кира Латухина

До Дня Победы еще полтора месяца и сложно сказать, какая будет эпидемиологическая обстановка, хотя есть надежда на снятие дополнительных ограничений - что позволит принять решение о личном участии президента в акции "Бессмертный полк". Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"Пока преждевременно об этом говорить, - сказал Песков. - Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка - впереди полтора месяца". "Поэтому будем надеяться, конечно, на то, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит, чтобы какие-то дополнительные меры могли быть сняты в различных городах и в том числе в Москве", - добавил он.

"И тогда это позволит, конечно, принимать соответствующие решения о личном участии", - пояснил пресс-секретарь президента. "Мы сейчас живем в такое время и в таких эпидемиологических условиях, что загадывать на полтора месяца - дело трудное и крайне неблагодарное", - заключил он.

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