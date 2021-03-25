Песков прокомментировал дело бизнесмена Бориса Шпигеля

Комментируя дело предпринимателя Бориса Шпигеля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявления бывшего сенатора, однако этим делом должны заниматься соответствующие органы.

"Мы никак не можем комментировать, это не наша функция. Мы этим не занимаемся", - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что "если какие-то незаконные действия имели место в отношении предпринимателя", он "может и должен обращаться к правоохранительным органам".

При этом в Кремле не знают, были ли такие обращения со стороны Шпигеля или нет.