Porsche Panamera может остаться в строю

Слухи о прекращении производства пятидверного лифтбека Porsche Panamera, циркулирующие на фоне роста популярности электромобиля Taycan, могут не оправдаться, но для этого две модели необходимо будет в будущем больше дистанцировать друг от друга, отметил глава компании Оливер Блюме.

"Чтобы они не конкурировали друг с другом, необходимы четкие различия. Я считаю, что две модели могут успешно сосуществовать", - приводит слова главы компании издание Autocar.

К концу десятилетия компания Porsche планируют, что 80% ее продаж будут приходиться на автомобили с электромеханическими трансмиссиями - электромобили и гибриды.

Издание предполагает, что новый Panamera будет построен на платформе PPE, на базе которой будут реализованы такие технические решения как управляемые колеса задней оси и изменяющийся вектор тяги. Первым Porsche на новой платформе станет кроссовер Macan второго поколения, который выйдет в следующем году и преобразится в электромобиль.