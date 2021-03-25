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25.03.2021 14:09
Рубрика: Легковые авто

Porsche Panamera может остаться в строю

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Слухи о прекращении производства пятидверного лифтбека Porsche Panamera, циркулирующие на фоне роста популярности электромобиля Taycan, могут не оправдаться, но для этого две модели необходимо будет в будущем больше дистанцировать друг от друга, отметил глава компании Оливер Блюме.

Фото: Пресс-служба Porsche.
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"Чтобы они не конкурировали друг с другом, необходимы четкие различия. Я считаю, что две модели могут успешно сосуществовать", - приводит слова главы компании издание Autocar.

К концу десятилетия компания Porsche планируют, что 80% ее продаж будут приходиться на автомобили с электромеханическими трансмиссиями - электромобили и гибриды.

Издание предполагает, что новый Panamera будет построен на платформе PPE, на базе которой будут реализованы такие технические решения как управляемые колеса задней оси и изменяющийся вектор тяги. Первым Porsche на новой платформе станет кроссовер Macan второго поколения, который выйдет в следующем году и преобразится в электромобиль.

#Porsche